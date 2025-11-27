سيول في البحر الأحمر.. والمحافظ: الطرق آمنة والسياحة في أعلى مستوياتها

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول كبيرة.

وأضاف "حنفي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المياه تجمعت بكميات هائلة في وادٍ واسع، لكن التنسيق المبكر مع وزارة الموارد المائية والري وفر كل الدعم والمعدات اللازمة.

وأشار إلى أن السيل لم يتمكن من التأثير على الطرق الرئيسية أو الفرعية، مؤكدًا أنه تم الدفع فورًا بكل المعدات الثقيلة والفرق الهندسية لفتح المجاري وإزالة المياه حيث عادت الحركة طبيعية تمامًا خلال ساعات قليلة.

وتابع المحافظ: معدلات السياحة هذا العام تفوق كل الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن الفنادق والمنتجعات تشهد إشغالات مرتفعة جدًا، خاصة مع قدوم فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، مؤكدًا أن السائحين من مختلف الجنسيات يتوافدون بأعداد كبيرة على الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.

وأكد "حنفي"، أن كل الأجهزة في حالة استعداد دائم لمواجهة أي ظروف جوية، موضحًا أن خطة المحافظة الاستباقية نجحت في احتواء السيول دون أي خسائر بشرية أو مادية تُذكر، مشددًا على أن البحر الأحمر جاهزة تمامًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي بكل قوة.

