الجيزة: استكمال تجهيزات سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية

عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لمبنى سكن الأطباء بمستشفى الواحات البحرية ومتابعته لأعمال استكمال المرافق والتجهيز الداخلي

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرافق التي تُمكن من بدء تشغيل السكن في أقرب وقت لخدمة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أنه تم تركيب محول كهربائي جديد ومد الكابلات اللازمة لتشغيل التيار الكهربائي بالمبني بشكل مستدام إلى جانب إدخال مياه الشرب وتشغيلها، بما يضمن تهيئة بيئة خدمات أساسية كاملة داخل السكن.

وأضاف المحافظ، أنه تم فرش الغرف بإجمالي 48 سريرًا كامل المشتملات وسبل الإقامة، وذلك دعمًا لاستقرار الأطباء الوافدين من خارج مركز الواحات البحرية وتوفير بيئة مجهزة تساعدهم على أداء مهامهم الطبية بكفاءة.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن استكمال تجهيزات مبنى السكن يُعد خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية بالمركز وتحسين ظروف العمل والراحة للأطقم الطبية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أنه تم اليوم صرف جهاز الأشعة (C-ARM) المخصص لغرف العمليات بمستشفى الواحات البحرية، وذلك ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة المستشفيات ودعمها بالمعدات الحديثة.

وأكد أن توفير الجهاز سيُسهم في تعزيز قدرة الفريق الطبي على إجراء العمليات الدقيقة وتوسيع مجالات التدخل الجراحي بالمستشفى، بما يحسن مستوى الرعاية الصحية داخل المركز.

