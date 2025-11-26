السبكي: التوعية الصحية ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.



جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع شركة باركڤيل الدوائية علي هامش المؤتمر السنوي السادس للهيئة، بهدف تنفيذ برامج موسّعة للتوعية الصحية داخل جميع قطاعات ومرافق الهيئة على مستوى جمهورية مصر العربية، وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات الفاعلة بين مؤسسات القطاع الصحي الحكومي وقطاع الصناعات الدوائية.



وأضاف السبكي، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الهيئة نحو تعزيز الصحة العامة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يجسد رؤية الهيئة في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الخدمات الوقائية والارتقاء بمستوى التثقيف الصحي داخل منشآتنا الصحية.



وأشار إلى سعي الدولة المصرية من خلال هذه الشراكات إلى العمل على محور الوقاية قبل العلاج، ودعم خطط الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة، مضيفًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك بنية تحتية قوية وقدرات تشغيلية واسعة، ومع دعم شركائنا في القطاع الدوائي، سنتمكن من تطوير برامج توعوية فعالة تُحدث تأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع.



من جانبه، أكد الدكتور محمود فراج، رئيس مجلس إدارة الشركة، الحرص على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة في مصر.



وأوضح أن هذا البروتوكول صمم ليحقق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها: تنفيذ القوافل الطبية وحملات التوعية الشاملة داخل منشآت الهيئة في مختلف المحافظات، وتقديم محتوى صحي علمي يسهم في رفع الوعي بالوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة.