فرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على كافة أنحاء البلاد.

ويسود استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري: 25:24، وعلى السواحل الشمالية: 24:23 وعلى جنوب الصعيد: 29:28.

كما يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من حلايب على فترات متقطعة.

وكذلك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.