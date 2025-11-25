كتب- نشأت علي :

واصلت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، أعمالها على مدار يومين خلال عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية.

وعقب إغلاق لجان الاقتراع، أكدت غرفة عمليات الحزب مواصلة أعمالها لمتابعة أعمال الفرز في اللجان الانتخابية المختلفة، لحين إعلان نتائج الحصر العددي.

وأشارت غرفة عمليات حماة الوطن، إلى أنها تابعت على مدار يومين التصويت في لجان الاقتراع، من خلال أمانات الحزب في 13 محافظة، وبالتنسيق مع جميع الكوادر والقيادات الحزبية للوقوف على سير الانتخابات.

وأوضحت غرفة العمليات، أنه من خلال المتابعة المستمرة تبين وجود إقبال كبير من الناخبين على المشاركة في الاستحقاق النيابي، وهو ما يؤكد وعي المواطنين، وتمسكهم بحقهم في اختيار خير من يمثلهم في مجلس النواب.

ولفتت غرفة العمليات، إلى أنه لم يكن هناك تجاوزات تتسبب في أي خلل بالعملية الانتخابية، فضلا عن أن الجهات المعنية المتمثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، والأجهزة الأمنية، كانت تتحرك على الفور وفحص أي شكوى في هذا الشأن.

ووجهت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، الشكر للمواطنين على مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات، لاسيما وأن المرحلة الثانية شهدت إقبالا كبيرا على مدار اليومين.