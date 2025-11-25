إعلان

طريقة فرز الأصوات حتى إعلان نتيجة انتخابات "النواب".. إنفوجرافيك لـ"الشؤون النيابية"

كتب : نشأت علي

03:03 م 25/11/2025
    إنفوجرافيك لـ الشؤون النيابية (4)
    إنفوجرافيك لـ الشؤون النيابية (2)
    إنفوجرافيك لـ الشؤون النيابية (3)
    إنفوجرافيك لـ الشؤون النيابية (5)

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا اليوم الثلاثاء، تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت عبره مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات، بالتزامن مع اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع هذه السلسلة التوعوية بعناية، ويشدد على كثافة المعلومات ودقتها، وتقديمها للمواطنين في قوالب صحفية جديدة وسهلة الاطلاع، في إطار تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، بما يمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية بكل وعي.

وقدمت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي 5 إنفوجرافات، تتحدث كلها عن الفرز وطريقته وشروطه وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وواجبات وحقوق المترشح، وطرق تجميع الأصوات، وخطوات إعلان النتيجة النهائية؛ ليصل المتلقي في نهاية قراءة المحتوى المقدم إلى تحصيل كل المعلومات الممكنة التي يمكن أن تدور في ذهنه حول عمليات الفرز وإعلان النتيجة.

وزارة الشؤون النيابية والقانونية انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

