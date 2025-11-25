إعلان

محافظ القاهرة: بدء التصويت في لجان العاصمة دون معوقات

كتب : محمد نصار

10:57 ص 25/11/2025

محافظ القاهرة

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بدء التصويت في جميع لجان العاصمة دون معوقات في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وتابع محافظ القاهرة، بدء فتح لجان التصويت بكل أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التي تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في محيط اللجان لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يقتصر على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

