كشف السفير كارم محمود، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أبرز الملاحظات التي رصدها المجلس خلال متابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد: "إن بعض التجاوزات الفردية التي تم رصدها لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ككل".



وأضاف رئيس المجلس أن هذه التجاوزات اقتصرت على حالات محدودة، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد حاولوا القيام بتوزيع مواد انتخابية بشكل غير قانوني أو تنظيم حشود لدعم مرشحين بعينهم.



وتابع: "هذه الممارسات مرفوضة تمامًا، لكنها ظلت في إطار الحالات الفردية التي لم تؤثر على مسار العملية الانتخابية العامة".



وأشار السفير كارم محمود إلى سرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات والتعاون الوثيق مع القضاء في معالجة الملاحظات التي تم رفعها، معتبرًا أن هذا التجاوب يعكس حرصًا حقيقيًا على ضمان منافسة نزيهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.



وتعليقًا على قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة من المرحلة الأولى، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا القرار يؤكد جدية التعامل مع أي ملاحظات، قائلاً: "إعادة الانتخابات في هذه الدوائر تدل على وجود آليات رقابية فاعلة، وهي خطوة تصحيحية لا تضر بمستقبل العمل البرلماني".



وشدد على أن جميع فئات المجتمع حظيت باهتمام كبير خلال العملية الانتخابية، مؤوكدًا أن ذوي الهمم وكبار السن والنساء وجدوا كل التسهيلات اللازمة لممارسة حقهم الانتخابي، مما يعكس حرص الدولة على إتاحة المشاركة للجميع.