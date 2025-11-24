قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن المحافظة نجحت في إنهاء كافة استعداداتها اللازمة لتأمين العملية الانتخابية وضمان خروجها في صورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط وتنظيم كامل دون أي معوقات تذكر.

وأكد في تصريحات تلفزيونية، على قناة "صدى البلد"، أن الشرقية واحدة من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يبلغ عدد الناخبين والناخبات الذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و884 ألفًا و104 ناخبين.

وأوضح "الأشموني"، أن المشهد الانتخابي في المحافظة يتميز بالحيوية والزخم، في ظل وجود 253 مرشحًا يتنافسون بقوة على 21 مقعدًا في النظام الفردي، بالإضافة إلى 21 مقعدًا مخصصًا لنظام القوائم.

وذكر أنه تم التنسيق بشكل كامل ومحكم مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية برئاسته، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل دائرة انتخابية، بهدف متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشيراً إلى أن هذا التنسيق أدى إلى تحقيق حالة من الهدوء والاستقرار وانتظام العمل داخل اللجان.

كما شدد محافظ الشرقية، على التزام المحافظة الكامل بالحياد والشفافية التامة تجاه جميع المرشحين، لافتاً إلى أنه تم رفع جميع صور الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتيسير عملية دخول كبار السن وذوي الهمم إلى لجان الاقتراع.