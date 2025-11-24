المحافظون: انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد كبير

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الاثنين، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية والتي تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأجرت منال عوض، عددًا من الاتصالات مع عدد من المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة وتوفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

من جانبهم، أشار المحافظون إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد كبير من الناخبين على اللجان من كل الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظات خلال المرحلة الثانية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة.

وأكدت منال عوض، ضرورة استمرار المتابعة الدورية للمحافظين والأجهزة التنفيذية على مدار اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت، مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم.

