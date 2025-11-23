أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي علاقة بين الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليًا وفيروس "ماربورج" النزفي،

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال عبد الغفار: "لا توجد علاقة ما بين الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وفيروس ماربورج الموجود في بعض الدول الأفريقية"، مشددًا على أن هذا الفيروس غير موجود في مصر.

وأضاف متحدث للصحة أن فيروس ماربورج ينتقل عبر سوائل الجسم وليس عن طريق الهواء مثل الفيروسات التنفسية، مشيرًا إلى أن احتمالية تعرض مصر له "منخفضة جدًا" وفق الأدلة العلمية.

وتابع: "هذا الفيروس ينتقل من نوع من الخفافيش غير موجودة في مصر، وهناك ترصد كامل للقادمين من الدول المصابة في الحجر الصحي".

وأشار عبد الغفار إلى أن الفترة الحالية تشهد انتشارًا طبيعيًا للفيروسات التنفسية حول العالم، مؤكدًا أن الزيادة المسجلة في الإصابات هذا العام مماثلة للزيادة في السنوات الماضية.

وأوضح أن ما اختلف هذا العام هو هيمنة سلالة إنفلونزا "إيه" بنسبة 66% من إجمالي الإصابات، وهي سلالة تتميز بشدة أعراضها مقارنة بغيرها من الفيروسات.

ولفت متحدث الصحة إلى أن شعور المواطنين بزيادة شدة نزلات البرد هذا العام له أسباب علمية واضحة، مشيرًا إلى أن انقطاع التعرض للفيروسات خلال جائحة كورونا أدى إلى تراجع المناعة المكتسبة.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية خلال الجائحة ساعدت في تقليل الإصابات لكنها قللت أيضًا من المناعة المجتمعية ضد الفيروسات التنفسية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الفيروس المخلوي الذي كان يصيب الأطفال دون العامين، أصبح الآن يصيب فئات عمرية أكبر بسبب تراجع المناعة، مما يفسر زيادة حالات التهاب الشعب الهوائية بين الأطفال في سن الخامسة.