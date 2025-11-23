وفد "حماس" في القاهرة يناقش المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

(أ ش أ):

التقى وفد من قيادة حركة "حماس" في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية السيد اللواء حسن محمود رشاد، حيث تناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والأوضاع العامة هناك، بالإضافة إلى مناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق وسبل تطبيقها على الأرض.

وأكد الوفد - حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" - التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددًا على ضرورة وقف الخروقات المستمرة من قبل الاحتلال، والتي تهدد بتقويض الاتفاق عبر آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خروقات فورية أو إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.

كما ناقش وفد "حماس" مع الجانب المصري معالجة قضية مقاتلي رفح الفلسطينية بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع الإشارة إلى أن التواصل مع المقاتلين لايزال منقطعًا، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان الالتزام بالاتفاق وحماية استقراره على الأرض.