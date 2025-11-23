حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 23-11-2025 على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتشهد الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية من 9:4 صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أبو سمبل وأسوان والسلوم ومطروح.



"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- دمياط الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

- طابا الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- الغردقة الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- الفيوم الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- بني سويف الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

- المنيا الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

- أسيوط الصغرى 16 والعظمى 33 درجة.

- سوهاج الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

- قنا الصغرى 18 والعظمى 34 درجة.

- الأقصر الصغرى 18 والعظمى 34 درجة.

- أسوان الصغرى 19 والعظمى 34 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 13 والعظمى 33 درجة.