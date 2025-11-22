بفارق 12 درجة عن الليل.. الأرصاد تعلن ذروة الحرارة نهارًا

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة منذ منتصف الأسبوع الماضي، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعزز الأجواء المشمسة ويزيد من فترات سطوع الشمس على مختلف الأنحاء.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن الارتفاع يشمل جميع المحافظات، بما فيها المناطق الساحلية التي تتراوح درجات الحرارة بها بين 27 و28 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 33 و34 درجة، لتكون الأجواء مائلة للحرارة على السواحل، وحارة في المناطق الداخلية خلال فترات النهار، وخاصة وقت الظهيرة.

وأكدت أن الارتفاع في درجات الحرارة يستمر حتى الأحد المقبل، على أن تبلغ ذروته اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 5 درجات.

وأشارت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، لا سيما في ساعات الفجر والصباح الباكر، خصوصًا في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، حيث يستمر الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، والذي قد يتراوح بين 10 و12 درجة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من هذه التغيرات الملحوظة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المؤثرة، شددت منار غانم، على أن الشبورة المائية الكثيفة ما تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق مثل طريق الإسكندرية الصحراوي عند البوابات بسبب تدهور مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن كثافة الشبورة تختلف من منطقة لأخرى، وقد تصل في بعض الأماكن إلى حد انعدام الرؤية، مما يتطلب القيادة بحذر شديد وتشغيل كشافات الشبورة واتباع تعليمات المرور، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

