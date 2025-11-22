الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 27 نوفمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - مرسى علم) على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي (حلايب - شلاتين) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الإثنين 23 نوفمبر انخفاض في درجات الحرارة.