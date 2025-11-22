ننشر عقوبة خرق الصمت الانتخابي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

وفقا لنص المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولًا – مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمى (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون.

وحسب المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

أما المادة (30) للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

وتدخل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، امس الخميس، مرحلة الصمت الانتخابي في تمام الثانية عشر ظهرًا، وذلك وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يُمنع ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية للمرشحين داخل الدوائر المدرجة في هذه المرحلة.

ويُلزم الصمت الانتخابي جميع المرشحين والأحزاب السياسية بالتوقف الكامل عن الظهور الدعائي، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، بما في ذلك اللافتات والفعاليات والتجمعات والحملات الإلكترونية، احترامًا لحياد العملية الانتخابية وترك مساحة للناخبين لاتخاذ قرارهم دون تأثير.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع وترصد الالتزام بالقواعد، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات، خاصة ما يتعلق باستخدام المال السياسي أو استغلال دور العبادة أو المنشآت الحكومية في الدعاية.

ويأتي بدء الصمت الانتخابي تمهيدًا لانطلاق التصويت في الخارج، يعقبه تصويت الداخل وفق الجدول المحدد، وسط تأكيدات من الهيئة بأن العملية الانتخابية تُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

ووفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية على النحو التالي:

التصويت في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025

التصويت في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025

إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025

جولة الإعادة:

في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025

في الداخل: 17 و18 ديسمبر2025

