خبير أسري يكشف الحقيقة وراء مشاركة الزوجة في مصاريف البيت

كتب- حسن مرسي:

02:00 ص 22/11/2025

مشاركة الزوجة في مصاريف البيت

أكد المحامي والاستشاري الأسري محمود صابر، أن المرأة ليست مجبرة على العمل خارج المنزل، مشددًا على أن أي ضغط أو إجبار من الزوج على نزولها لسوق العمل يُعد تجاوزًا للحقوق الأساسية لكل طرف في العلاقة الزوجية.

وأوضح "صابر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الالتزامات المالية بين الزوجين منفصلة بطبيعتها، فالمرأة تعمل أو تنفق بما تختاره هي، وليس تحت تهديد أو إجبار من الزوج.

وأضاف أن حالات المرأة التي تضطر للعمل لسد احتياجات البيت هي حالات فردية لا تعكس قاعدة عامة، وأن الأصل أن مشاركة المرأة في مصروف الأسرة تكون اختيارية وليست مفروضة عليها.

وأشار إلى أن كثيرًا من النساء يقررن العمل لتحسين مستوى حياتهن أو رفاهية أسرهن، لكن ذلك لا يعني أن هناك واجبًا قانونيًا أو شرعيًا يلزمهن بالمساهمة المالية في مصاريف البيت إذا لم يرغبن بذلك.

وأكد صابر أن المشاركة المالية يجب أن تكون نتيجة اختيار واعٍ ورغبة شخصية، وأن احترام هذا الاختيار هو ما يحافظ على توازن العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة.

وأضاف أن أي محاولة لإجبار المرأة على العمل، أو تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها، قد تؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية وإرهاق نفسي وجسدي للزوجة، وهو ما ينعكس سلبًا على الجو الأسري ككل.

