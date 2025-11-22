تبدأ نقابة المحامين، اليوم السبت، عمليات استلام ملفات الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات الفرعيات.

وتستمر عملية استلام الملفات حتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، عدا اليوم الأخير الذي يمتد فيه العمل حتى الساعة 5:00 مساءً، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عملية سحب ملفات الترشح التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا، حتى موعد غلق باب السحب يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن 292 مرشحاً تقدموا لسحب ملفات الترشح في انتخابات المرحلة الأولى خلال الثلاثة أيام الأولى لسحب ملفات الترشح.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.