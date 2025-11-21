شهدت سفارة جمهورية مصر العربية في عمّان بدولة الأردن اليوم توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.



وحرص الناخبون، بحسب بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجمعة، على مدار ساعات الصباح، على الوصول إلى مقر السفارة للمشاركة في العملية الانتخابية، وسط تنظيم دقيق وتسهيلات لضمان راحة الناخبين وتيسير إجراءات التصويت.



وأكدت السفارة التزامها الكامل بتطبيق كافة الإجراءات لضمان سير الانتخابات بسلاسة، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند الإدلاء بأصواتهم



وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.



وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب على أن يتخللها ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.







