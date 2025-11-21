الطقس اليوم.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات وتحذير من الشبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة 21 نوفمبر الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 31:30، وشمال الصعيد 31:32، والسواحل الشماليه 28:31، وجنوب الصعيد 33:35.

ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما توجد شبورة مائية من (9:4) صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينتي (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

