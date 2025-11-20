إعلان

تحذير عاجل من الجيزة لسائقي السيارات

كتب : محمد نصار

11:55 م 20/11/2025

الشبورة المائية - أرشيفية

أهابت محافظة الجيزة، بقائدي المركبات، الالتزام بالقيادة الآمنة، واتباع الإرشادات المرورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على أرواحهم وسلامة مرتادي الطرق.

جاء ذلك بعد تنويه هيئة الأرصاد الجوية؛ بشأن تكون الشبورة المائية خلال الساعات القليلة القادمة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب الأرصاد، تزداد كثافة الشبورة، خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

