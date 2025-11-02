أمطار رعدية.. الأرصاد: أولى حالات الخريف الممطرة تضرب عدة مناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد الآن أولى حالات فصل الخريف الممطرة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على الأماكن سابقة الذكر تكون رعدية على الصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر غدًا بشبورة مائية كثيفة تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

كما تتوقع الهيئة فرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها نشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية مع فرصة لتشكل الأتربة والرمال المثارة على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أنها تتابع لحظة بلحظة تطورات الحالة الجوية، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، خصوصًا خلال فترات الشبورة والأمطار.