أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر قامت بدور محوري وأساسي في دفع المجتمع الدولي لتبني إطار خطة السلام الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن التحركات المصرية أتت استجابة لـ "طلب وطني خالص" يهدف إلى تأمين مظلة حماية دولية لأي تحرك يسعى لإنهاء الأزمة.

وأوضح "عكاشة"، خلال حواره في برنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "Ten"، أن القاهرة نجحت في حشد حلفاء دوليين لدعم هذا التوجه، مؤكداً استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى حل شامل للأوضاع الإنسانية والسياسية المعقدة في القطاع.

وأشار إلى أن الخطة الأمريكية، رغم كونها مصحوبة بقرار أممي، لا تزال تعاني من "قدر كبير من الغموض".

وأوضح أن هذا الغموض يكتنف تفاصيل المهام والصلاحيات التنفيذية، مما ينذر بـ "إشكاليات كبيرة" عند محاولة تطبيقها نظراً لتعقيد الأوضاع الميدانية.

وأضاف عكاشة أن التحديات لا تقتصر على الإطار الدولي للخطة، بل تشمل الطرفين الرئيسيين في النزاع.

وذكر أن إسرائيل ما تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية على ما يقرب من 54% من أراضي القطاع.

وتابع حماس تواصل الحركة إعلان تمسكها بخيار السلاح.

وأشار إلى أن هذا التشابك يجعل المشهد بالغ الصعوبة، ويثير تساؤلاً جوهرياً حول الجهة القادرة على تولي مسؤولية تنفيذ بنود الخطة على الأرض بفعالية.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه