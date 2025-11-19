أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مشروع الضبعة النووي يحظى بتقدير دولي كبير، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد أن الضبعة هو أكبر مشروع نووي قيد التنفيذ حالياً على مستوى العالم.

وأوضح حلمي، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، أن هذا التميّز يعود إلى الاستراتيجية المصرية المبتكرة التي تعتمد على العمل في "مسارات متعددة" بشكل متزامن، خلافاً للمنهج المتبع في مشاريع أخرى.

وذكر رئيس الهيئة أن المسارات الأربعة الرئيسية التي تسير بالتوازي تشمل: التصنيع، الإنشاءات، التجارب، والتدريب.

وشدد الدكتور حلمي على أهمية البعد الوطني للمشروع، مؤكداً أن محطة الضبعة النووية سيتم تشغيلها وإدارتها بالكامل بواسطة خبرات وطنية مصرية بنسبة 100%، وهو ما يعكس قدرة مصر المتقدمة على إدارة وتشغيل محطة متكاملة بكفاءة عالية.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

حبس وغرامة.. "تشريعية الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء