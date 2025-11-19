أسعار عمرة رمضان 2026 الاقتصادية والخمس نجوم - القائمة كاملة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رمضان 2026 الاقتصادية منها والخمس نجوم.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة رمضان 2026 الاقتصادية التي تصل لشهر يبدأ سعرها من 65 ألف جنيه، فيما تكون أسعار الرحلات التي تصل مدتها إلى 14 يومًا نحو 48 ألف جنيه في النصف الأول من الشهر الكريم و68 ألف جنيه في النصف الثاني.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة الخمس نجوم في رمضان يبدأ سعرها من 70 ألف جنيه لمدة 10 أيام، و90 ألف جنيه خلال النصف الثاني من لشهر الكريم.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أوضح أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار إلى أن الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

