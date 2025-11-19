حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19-11-2025 على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.

ووفقا للهيئة، فإنه متوقع أيضا أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل مائل للبرودة ليلا.

ويشهد الطقس شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بحسب الهيئة.

وقالت الهيئة، إن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- دمياط الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- العريش الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

- رفح الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

- الطور الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

- الفيوم الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- بني سويف الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- المنيا الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

- سوهاج الصغرى 14 والعظمى 29 درجة.

- قنا الصغرى 14 والعظمى 29 درجة.

- الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

- أسوان الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 12 والعظمى 27 درجة.