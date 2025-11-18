إعلان

موعد إجازة نصف العام لطلاب الجامعات 2025- 2026

كتب : عمر صبري

12:50 م 18/11/2025

المجلس الأعلى للجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات استمرار الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهي الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 21 مايو 2026.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر، حسب كل كلية.

ونشر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 محملةً بالتفاصيل كاملةً، محددًا 5 تواريخ مهمة على مدار العام الجامعي بتفاصيل كاملة، كالتالي:

20 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

1 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

24 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

7 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

21 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وإليك رابط الخريطة الزمنية، اضغط هنا.https://scu.eg/news/academic-year-2025-2026-timeline/

