حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-11-2025.. سحب وأمطار بهذه المناطق


كتب- محمد فتحي:

03:25 ص 18/11/2025

حالة الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-11-2025 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.

وبحسب الهيئة، فإن من المتوقع أيضا أن يسود طقس اليوم خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بحسب الهيئة.

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- دمياط الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- الطور الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الفيوم الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- بني سويف الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- المنيا الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

- سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- قنا الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

- الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

- أسوان الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

