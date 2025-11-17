إعلان

هل تؤجل الطعون انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان؟

كتبت- داليا الظنيني:

10:35 م 17/11/2025

المستشار أحمد البنداري

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى لن تؤثر أبدًا على موعد انطلاق المرحلة الثانية.

وقال البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، إن منشور الرئيس السيسي يعكس تقديره الدقيق لنبض الشارع، مشيرًا إلى أن الهيئة مستقلة تمامًا وتشكيلها قضائي بالكامل ولا تتلقى توجيهات من أحد.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست بمعزل عن الواقع وتراقب كل ما يُنشر على السوشيال ميديا والفضائيات.

وأشار إلى أن غدًا الثلاثاء سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى مع ما سيُتخذ بشأن 88 طعنًا في 14 محافظة عبر 70 دائرة، مؤكدًا أن 36 دائرة لم تُقدَّم عليها طعون من الأساس.

وتابع البنداري أن الطعن لا يُقبل إلا بدليل قاطع، مؤكدًا أن الهيئة أمينة على أصوات الناخبين ولا تسعى إلا لوجه الله، مشددًا على أن أي صوت تم التأثير عليه بالتوجيه أو الإجبار سيتم التعامل معه بحسم، وأن كل مواطن يمكنه الاطمئنان التام بأن صوته أمانة في عنق الهيئة.

وأوضح أن أي تظلم يُقبل سيؤدي إلى إعادة الانتخاب في الدائرة المعنية بجدول زمني منفصل تمامًا.

وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يمس مواعيد المرحلة الثانية بأي شكل، مؤكدًا أن الهيئة تعاهد الله على أن تكون كل نتيجة مطابقة لإرادة الناخبين الحقيقية.

