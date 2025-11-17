بعد توجيهات الرئيس.. حزب مستقبل وطن يصدر بيانًا بشأن انتخابات النواب

كتب- محمد أبو بكر:

ثمن حزب مستقبل وطن، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب ودعمه لإرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية من خلال مطالبته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بالتدقيق التام في فحـص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية غير منقوصة، سواء بإلغاء الكامـل لـهذه المـرحلة مـن الانتخابات، أو إلغائهـا جزئيـًا في دائـرة أو أكثـر مـن دائـرة انتخابيـة، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقًا.

وأضاف الحزب، بحسب بيانه، الاثنين، أنه إذ يؤمن بأن انتخابات مجلس النواب هي خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، من خلال برلمان قومي متنوع يمثل فيه كافة الأصوات، وتحتضر فيه جميع الأطياف السياسية، بما يثري الوطن ويساهم في رفعته وتقدمه، ويخدم تطلعات المصريين وآمالهم و طموحاتهم، فإن الحزب أطلق خلال الفترة السابقة سلسلة ضخمة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية مع المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها والمحددة للدعاية الانتخابية، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين المرشحين، وحثهـم على ممارسة حقهم الدستوري وتعزيز فاعلية العملية السياسية.

وتابع: يؤكد حزب مستقبل وطن أن التمثيل الحقيقي والفعلي للشعب المصري من خلال نوابه تحت قبة البرلمان، واحترام إرادة المصريين، يضمن تمتع العملية الانتخابية بأقصى درجات النزاهة وأعلى مستويات الشفافية، في إطار من الوعي والديمقراطية والإيجابية.

