الفوائد ليست حرامًا.. بيان لـ "الإفتاء" بشأن حكم التعامل مع البنوك

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:44 ص 17/11/2025

دار الإفتاء المصري

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

وأوضحت في بيان لها، أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.

دار الإفتاء حكم التعامل مع البنوك فوائد البنوك

