

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 17-11-2025 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الإثنين خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم متوقع أن يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا.

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بحسب الأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضا أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- دمياط الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- العلمين الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- العريش الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- رفح الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- الطور الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.



- طابا الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- الفيوم الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.



- بني سويف الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- المنيا الصغرى 12 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- سوهاج الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

- قنا الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- الأقصر الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 26 درجة.