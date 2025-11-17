أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشروع تطوير الموانئ في مصر يمثل حلقة أساسية ضمن سلسلة مترابطة من المشروعات القومية الطموحة.

وأشار خلال مداخلة له ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إلى أن نجاح هذا المشروع الحيوي لم يكن ليتحقق بمعزل عن باقي المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي واللوجيستي على أعلى مستوى.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشروعات القومية لم تكن أبدًا مشروعات منفصلة أو عشوائية، بل جاءت في إطار خطة متكاملة تخدم بعضها البعض.

وتابع: "إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تكن لتصل إلى ما هي عليه الآن إلا بفضل مشروع تطوير الموانئ"، مؤكدًا أن هذا المشروع قد استفاد بشكل كبير من مختلف المشروعات القومية الأخرى التي دعمته على جميع المستويات، مما خلق حالة من التكامل غير المسبوق.

وأكد إبراهيم أن هذا النهج المتناسق في تنفيذ المشروعات القومية يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن هذا التكامل بين المشروعات المختلفة قد أسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، عززت من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر تسعى من خلال هذه المشروعات المتكاملة إلى لعب دور محوري في محيطها الإقليمي، مشددًا على أن تعزيز المشاركة الاقتصادية وتوظيف الموارد المتاحة بشكل أمثل يمثلان ركيزتين أساسيتين في هذه الاستراتيجية.