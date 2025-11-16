مدبولي يناقش عددًا من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات حول مشروعاتهم

ترأس السيد محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً لبحث نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق المستهدفات بما يعود بالنفع على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع كلف السكرتير العام رؤساء الأحياء والمراكز بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، مع التأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة.

كما ناقش السكرتير العام نسب الإنجاز في ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز الملفات والالتزام بالإجراءات القانونية.

وأكد السكرتير العام على ضرورة تكثيف المتابعة لضمان استكمال المشروعات بكفاءة وفي المواعيد المحددة، بما يخدم الصالح العام ويعزز التنمية بالمحافظة.

حضر اللقاء سكرتير العموم في الأحياء والمراكز والمدن، ومدير مديريات الإسكان والطرق، والمكتب الهندسي، ومدينة الجيزة.