إعلان

انطلاق البرنامج الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"

كتب : محمد نصار

04:43 م 16/11/2025

مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تحت عنوان "أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018".

وأشارت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم، إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، إلى أن مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، تعقد في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.

وأضاف الدكتور عصام الجوهري، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمعرض Cairo ICT

انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية

الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية الدكتورة منال عوض البرنامج التدريبي الثالث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر