التنظيم والإدارة يعلن مواعيد امتحان 5526 متقدمي وظائف الأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان أداء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات بمراحل التعليم (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات المعلنة لصالح الأزهر الشريف.

ويتم الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية: هنا

على أن تبدأ الامتحانات خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2025.

وكان الجهاز قد أعلن عن المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية في 30 أبريل 2025، مع فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 إلى 29 مايو من العام نفسه.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسادة المتقدمات والمتقدمين ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.