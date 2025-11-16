أعلنت نقابة الصحفيين، عن بدء عملية تحديث البيانات الشخصية والنقابية وبيانات الأسر والأقارب لجميع الأعضاء، اعتباراً من اليوم السبت 15 نوفمبر وحتى الأحد 30 نوفمبر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للنقابة أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ منظومة التحول الرقمي.

وبحسب بيان النقابة أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأن عملية التحديث خطوة ضرورية لتفعيل النظام الرقمي الجديد، مشيراً إلى أن الدخول إلى المنصة يتطلب إدخال رقم العضوية وجدول القيد، ثم استلام رمز التحقق على الهاتف المسجّل بالنقابة. وأكد أن جميع الخدمات المستقبلية ستتم من خلال النظام الإلكتروني، في خطوة مهمة للحد الكبير من المعاملات ورقية حتى نصل للاستغناء عنها تمامًا في المستقبل القريب.

وأوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النظام الجديد لا يسمح بتكرار رقم الهاتف الواحد لأكثر من عضو، داعياً من لديه رقم غير صحيح إلى التواصل مع مركز المعلومات لتعديله. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتضمن إتاحة سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونياً، وتطوير خدمة مشروع العلاج بما يسمح برفع المستندات المطلوبة عبر المنصة. كما دعا الأعضاء إلى استكمال تحديث الوثائق الرسمية والصور الشخصية، مع إمكانية التوجه إلى إدارة مشروع العلاج عند مواجهة أي صعوبة.

وأشار محمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إلى أن عملية التحديث تتم أونلاين عبر مرحلتين: تحديث بيانات العضو، ثم بيانات الأسر والأقارب.

وأضاف الجارحيأن بيانات أسر الصحفيين من الدرجة الأولى المشتركين في مشروع العلاج تظهر بشكل تلقائي على النظام الجديد ويمكن تحديثها، مع إمكانية إضافة أفراد الأسر الجدد كالأبناء أو الوالدين أو الزوج والزوجة.

وشدّد الجارحي على ضرورة إضافة بيانات المشتركين في خدمة الأقارب في مشروع العلاج لضمان اشتراكهم خلال العام المقبل، نظراً لعدم تسجيل بياناتهم أو مستنداتهم في النظام القديم.

▪️ يمكنك تحميل تطبيق "نقابة الصحفيين بسهولة على جوجل بلاي وعلى آب ستور.

▪️ رابط التسجيل عبر الموقع الالكتروني: اضغط هنا