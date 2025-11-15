كتب- محمد شاكر:

تنطلق اليوم السبت فعاليات الجولة الجديدة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال في مرحلته السادسة، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة حيث تشهد الجولة تقديم عرض "الليلة الكبيرة" بالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس، إلى جانب تنظيم معارض للفنون التشكيلية ومعارض للكتب وورش فنية وذلك خلال الفترة من 15 إلى 25 نوفمبر.

وأكد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح أن المشروع يواصل نجاحه في الوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تقديم عرض "الليلة الكبيرة"، يأتي لإحياء إحدى أهم العلامات الفنية الخالدة في الوجدان المصري، وإتاحة الفنون لكافة المواطنين في مختلف المحافظات.

فيما قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال تشمل جولة العرض في محافظة الفيوم: مركز شباب قارون، جامعة الفيوم، وقرية الشواشنة، بينما تمتد الفعاليات في محافظة المنيا إلى قرى أبيوها، المعصرة، وأطسا البلد، بالإضافة إلى فاعليات بجامعة الأزهر فرع المنيا، ومسرح جامعة المنيا.

