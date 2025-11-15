بعد غلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة.. هل يتأثر منسوب المياه في مصر؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تأثير منسوب المياه ببحيرة السد العالي بعد إغلاق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة خلال الأيام الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن قرار إثيوبيا بغلق بوابات مفيض سد النهضة لن يؤثر على مياه النيل على الإطلاق مشيرًا إلى أن بحيرة السد العالي قد امتلأت ولم يتبق من ارتفاعها سوى عدة سنتيمترات، مؤكدًا أن غلق البوابات لن يؤثر على المياه في مصر.

وأشار إلى أن كمية المياه المختزنة خلف سد النهضة تصل لـ64 مليار متر مكعب، موضحًا أنها تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة السد وبقاء دولة السودان، لأن لو السد إنهار مش هيبقى فيه حاجة اسمها السودان والمياه هتغرقها بالكامل".

