لازم يبقى كبير وغني.. أبلة فاهيتا تكشف عن مواصفات الرجل المثالي

حلّت الدمية الكوميدية "أبلة فاهيتا"، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر.

وكشفت أبلة فاهيتا، عن فلسفتها الخاصة في الحياة والاستثمار، قائلة: "أنا بستثمر الفلوس في نفسي.. أخذ كورسات وأعمل عمليات"، مشيرة إلى أنها تستثمر في "بنيتها التحتية انتظارًا للمستثمر الأجنبي".

وعن نمط الرجال الذي تفضله، أضافت أبلة فاهيتا: "لازم يبقى كبير وغني.. لكن لو صغير وعلى قدّه أبني له حياته"، مؤكدة أنها لا تمانع من الإنفاق على الرجل، قائلة: "الست هي اللي تصرف.. وتبقى عندها الأبر هاند".

وتابعت أبلة فاهيتا: "الأنثى كائن رائع.. هي السوفت سايد أوف لايف"، مشددة على ضرورة أن تحافظ المرأة على نعومتها وأنوثتها، قائلة: "الست الخشنة تخشن الدنيا.. فلازم تبقى حلوة ومثقفة وناعمة".

وأكملت: "الرجل يُحمّل أعباء كبيرة منذ طفولته، مؤكدة على ضرورة أن يكون للرجل مساحة للتعبير عن مشاعره، موضحة: "لازم الراجل والست قبل ما يبقى راجل وست.. يبقى بني آدم".