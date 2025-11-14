أمطار رعدية وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 15 نوفمبر 2025 إلى الأربعاء 19 نوفمبر 2025.

وقالت الأرصاد، إنه يسود خلال هذه الفترة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا.

كما توجد شبورة مائية من 9:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

طقس السبت 15 نوفمبر 2025

توجد فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

من الأحد إلى الأربعاء 19 نوفمبر

يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

