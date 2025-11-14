السيد القصير: التعددية الحزبية ضرورة لإثراء الحياة السياسية

قال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يقف موقفًا محايدًا بين الموالاة والمعارضة، ويركز على دعم الدولة المصرية والمواطن والقيادة السياسية في مرحلة البناء والتنمية والاستقرار، مع مراقبة دقيقة لأداء الحكومة وتأثير قراراتها على الحياة اليومية.

وأضاف "القصير"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أنه في حال صدور قرار يتعارض مع مصلحة الوطن أو المواطن، يسارع الحزب إلى الاعتراض مع تقديم بدائل عملية مستمدة من خبرات كوادره.

وأشار الأمين العام للحزب، إلى أن هذا النهج يعزز الدعم الفعال للنواب في استخدام أدواتهم البرلمانية بطريقة واقعية ومؤثرة، مما يجعل الحزب شريكًا بناءً لا مجرد ناقد، مشيرًا إلى أن معيار الانضمام إلى الحزب يعتمد على الكفاءة لا الكم، فالأولوية للعناصر القادرة على تقديم رؤى وحلول.

وتابع أن نموذج القائمة الوطنية "من أجل مصر" يجمع 12 حزبًا مع تنسيق شباب الأحزاب تحت تحالف انتخابي يدعم المشروع الوطني، مؤكدًا أن كل حزب يحتفظ باستقلاليته ورؤيته الخاصة دون ذوبان في الآخرين، مما يخلق توازنًا يعكس تنوع الآراء داخل إطار وطني موحد.

وشدد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، على أن التعددية الحزبية ضرورة لإثراء الحياة السياسية وتحقيق تفاعل بناء.

وأكد أن حزبه يبذل جهدًا مستمرًا لتوسيع دائرة المشاركة مع القوى السياسية الفاعلة، مشددًا على بناء أرضيات مشتركة حول القضايا الوطنية الكبرى لتعزيز الوحدة دون إلغاء الاختلاف.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة