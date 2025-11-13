إعلان

الوضع الجوي الآن.. تدفق سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بينها الإسكندرية

كتب : محمد نصار

11:16 م 13/11/2025

أمطار رعدية - أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومناطق من الساحل الشمالي.

وقالت الأرصاد، إن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وطالبت الهيئة، بتوخي الحذر من ضربات البرق والرعد، متوقعة أن تتقدم للمناطق الداخلية للوجه البحري مع تقدم الوقت ولكن أقل حدة.

هيئة الأرصاد الجوية السحب الرعدية الإسكندرية الساحل الشمالي أمطار الطقس

