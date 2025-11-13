وزير التموين يستقبل سفير دولة الإمارات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.



وقدم الدكتور شريف فاروق تهنئته للسفير حمد الزعابي بمناسبة توليه مهام عمله في مصر، متمنيًا له التوفيق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في ملفات التموين والأمن الغذائي والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والتي تشمل الصوامع والتخزين، المناطق اللوجيستية، الصناعات الغذائية، وتطوير منافذ تجارة التجزئة المختلفة بما يتضمن المجمعات الاستهلاكية، مع توقع مزيد من التعاون مع المستثمرين الإماراتيين.



وأكد الوزير على ازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قوة الروابط بين قيادتي البلدين ساهمت في دفع مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتعزيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية بما يخدم مصالح الجانبين.



كما شدد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أيضًا على عمق وقوة العلاقات الأخوية بين مصر ودولة الإمارات، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات الاستثمارية والاقتصادية.



من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما مشروعات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق لفتح مجالات جديدة للتعاون.



حضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية: اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والسيد مصطفي إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.