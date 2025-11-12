حالة الطقس غدا.. أمطار تصل لرعدية بهذه الأماكن

انطلاق اختبارات "مدرسة التلاوة" بالجامع الأزهر لاكتشاف جيلًا جديدًا من

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 14 نوفمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من "مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ" تمتد مساءً إلى مناطق من "الدقهلية - دمياط - بورسعيد" على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس غدًا يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً على مناطق من ( الغربية - المنوفية - الشرقية ) وجنوباً على مناطق من ( حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة.

وبينت أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية ( 4:9 صباحاً ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتابعت: قد يصاحب السحب الرعدية ( بنسبة حدوث 30% تقريباً )، تساقط حبات البرد على بعض المناطق، ونشاط الرياح القوية نتيجة للهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

