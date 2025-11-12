عقد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اجتماعًا مع الباحثين وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لمتابعة سير العمل بدار الإفتاء المصرية، ومراجعة ما تم إنجازه من مشروعات علمية، وبحث الخطط المستقبلية لتطوير الأداء البحثي والإفتائي بالدار.

وخلال اللقاء، أكد المفتي، حرص دار الإفتاء على الارتقاء بالعمل البحثي والإفتائي وتطوير أدواته بما يواكب المتغيرات المعاصرة، مشددًا على أن الدار تمثل أنموذجًا مؤسسيًّا يجمع بين الأصالة العلمية والانفتاح على الواقع، في إطار منهج وسطي رصين يعكس الصورة الحقيقية للإسلام.

وأشار إلى أن المشروعات البحثية التي تنفذها الدار تستهدف تعزيز الحضور العلمي والفكري لدار الإفتاء في الداخل والخارج، وتقديم رؤى شرعية عصرية تسهم في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية، مؤكدًا أن العمل داخل الدار يقوم على التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والباحثين.

وفي ختام الاجتماع، استمع المفتي إلى تقارير الأداء ومقترحات التطوير من أمناء الفتوى والباحثين، ووجّه بمواصلة العمل بنفس الجدية والإخلاص، مع توفير الدعم اللازم لضمان استكمال المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة، مؤكدًا أن دار الإفتاء ستظل منارة علم وفكر واعتدال تخدم الوطن والإنسانية.