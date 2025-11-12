البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، السفير حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعارف عقب تسلم السفير الإماراتي لمهام منصبه الجديد، ودار الحديث حول عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات، وما يميزها من روابط وثيقة ومحبة متبادلة بين الشعبين الشقيقين.

وعبّر قداسة البابا عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على رعايتها الكريمة للكنيسة القبطية هناك، مشيدًا بروح المحبة والتسامح التي تميز المجتمع الإماراتي.

