"مرفق الكهرباء" ينظم ورشة إقليمية لتبادل الخبرات بين هيئات أفريقية



قال بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في إطار حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات التنظيمية في مجال الطاقة، يستضيف الجهاز خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر 2025 بالقاهرة، فعاليات ورشة عمل شبكة المراجعة والتعلم بين هيئات تنظيم الكهرباء في أفريقيا (Peer Review Learning Network – PRLN)، بدعم من Power Futures Lab بكلية الدراسات العليا للأعمال – جامعة كيب تاون، وبالتعاون مع برنامج التحول العالمي للطاقة الأوروبي (GET.Transform).



ويشارك في الورشة رؤساء وخبراء من خمس هيئات تنظيمية من دول ليسوتو، زيمبابوي، إيسواتيني، الكاميرون، وموزمبيق، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع جلسات ولقاءات تفاعلية بمقر الجهاز، تتناول أفضل الممارسات التنظيمية في قطاع الكهرباء وسبل تعزيز حماية المستهلكين وضمان استدامة الخدمة.



وتهدف الورشة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المحورية، أبرزها: الأثر التنظيمي (Regulatory Impact)، بما يشمل إتاحة الحصول على الكهرباء وقدرة المستهلكين على تحمّل التعرفة واستمرارية وجودة الخدمة (Reliability and Quality of Services) والجدوى المالية لشركات المرافق (Financial Viability of Utility) والقضايا المتعلقة بالفئات محدودة الدخل (Pro-poor Issues) ومساءلة الجهة التنظيمية (Accountability) وشفافيتها (Transparency).



ومن المقرر أن تُعقد جلسة ختامية يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 الساعة 9:30 صباحًا بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بمدينة نصر، لمناقشة نتائج وتوصيات الورشة بحضور ممثلي الجهات المعنية بقطاع الطاقة في مصر والدول المشاركة.



ويؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة الأداء التنظيمي وتطوير آليات التعاون بين الهيئات الأفريقية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تقديم خدمات كهرباء آمنة وعادلة للمستهلكين.