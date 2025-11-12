وزير الإسكان يعتمد تيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمار السياحي



ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، ودفع عجلة الاستثمار في القطاع.



وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تعظيم دور الهيئة ومراعاة تنفيذ المشروعات السياحية وفق أعلى المعايير والضوابط المقررة، إلى جانب مواصلة التيسير على المستثمرين في القطاع، والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي تحديات تواجهها.



وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الإيرادات التي حققتها الهيئة منذ بداية العام المالي الحالي، والتي بلغت نحو 3.21 مليار جنيه بنسبة 284% من المستهدف، كما أكد أن الهيئة تعمل على تطوير اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعمًا لمناخ الاستثمار في المجال السياحي.



كما تمت الموافقة على جدولة أقساط شركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة، ضمن منظومة التيسيرات المعتمدة مسبقًا من مجلس الإدارة.



وقرر المجلس منح شركات التنمية السياحية بقطاعي طابا ونويبع تيسيرات تضمنت تمديد فترة استثناء الشركات من السداد لمدة 6 أشهر، ومنح الشركات العاملة بالقطاع فترة إضافية قدرها عام كامل مجانًا.



كما وافق المجلس على مد المهلة الممنوحة للشركات الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.



وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف مجالات الاستثمار، والعمل على إتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاع.