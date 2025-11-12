معهد الفلك: هزة أرضية غرب قبرص.. ولا خسائر في الأرواح أو الممتلكات



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حلوان، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، عن تسجيل هزة أرضية غرب قبرص بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد.



وأفاد المعهد بأن بيانات الهزة كانت كما يلي:



تاريخ الحدوث: 12/11/2025.



وقت الحدوث: 11:34:24 صباحًا بالتوقيت المحلي.



القوة: 5.22 درجة على مقياس ريختر.



خط العرض: 35.07 شمالًا.



خط الطول: 32.37 شرقًا.



العمق: 9.81 كم.



وأوضح المعهد أن ما ورد إليه يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



